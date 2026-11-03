Culminó la VIII Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FilSMar 2026

Santa Marta

La Universidad del Magdalena culminó la programación de la octava Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, FilSMar 2026, con una jornada dedicada a los niños y niñas, quienes disfrutaron de libros, disfraces, cuentos y actividades lúdicas que promovieron el amor por la lectura desde la infancia.

La jornada de cierre de FilSMar también contó con la presentación de obras que enriquecieron el panorama literario regional y nacional. Entre ellas se destacó “Anoche soñé que mi cuerpo era un caudal”, de la escritora Irina Petro De León, quien invitó a reconocer el valor de la creación literaria del Caribe.

“Necesitamos crear realidades con el conocimiento propio de nuestros escritores del Caribe”, fue uno de los mensajes que acompañó su participación, en la que compartió detalles de su más reciente obra.

Asimismo, la actriz samaria y escritora Viña Machado presentó “La calma del volcán”, una obra que se sumó a las propuestas literarias de esta edición y despertó el interés de los asistentes por descubrir nuevas historias.

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, destacó en Caracol Radio, la participación de jóvenes, familias, bibliotecarios y promotores de lectura durante la feria. También anunció una iniciativa para llevar libros a las comunidades palafíticas de la Ciénaga Grande.

Uno de los proyectos que el rector espera materializar es la creación de una denominada ‘canoa literaria’, una iniciativa que busca llevar libros a las comunidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La propuesta contempla que la lectura no se limite a las bibliotecas escolares, sino que pueda llegar directamente a los hogares de los habitantes de los pueblos palafíticos, mediante recorridos que faciliten el préstamo y la circulación de libros.

“Muy contento de la presencia de los bibliotecarios y promotores de lectura del Magdalena que por primera vez vinieron todos, gracias al apoyo de la gobernación. Agradecer a la señora gobernadora ese ese apoyo. Muy contento de la respuesta de la gente para la donación de los libros que nos van a permitir dotar a los pueblos a los colegios palafíticos de unas muy buenas bibliotecas”, dijo el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera.

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