Tunja anuncia medidas para proteger el centro histórico y prepara el Aguinaldo Boyacense

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, calificó como satisfactorio el balance de seguridad y movilidad durante la noche de Halloween, pese a la alta afluencia de personas en las calles. Según explicó, las restricciones adoptadas por la Administración Municipal, entre ellas la prohibición del parrillero en motocicleta durante el fin de semana, permitieron desarrollar las actividades sin mayores inconvenientes y proteger especialmente a los niños. «...No es fácil controlar toda la cantidad de gente cuando sale a la misma hora y a la misma actividad, pero finalmente el parte es satisfactorio...», manifestó el mandatario, quien defendió los resultados de las medidas implementadas.

Frente al deterioro de inmuebles antiguos del centro histórico y los recientes colapsos de estructuras, Acevedo reconoció la preocupación por los riesgos para peatones y habitantes, y anunció que estudia la posibilidad de declarar un plan de emergencia para atender estas edificaciones. El alcalde señaló que existen dificultades de coordinación con el Ministerio de Cultura y los propietarios para realizar incluso intervenciones urgentes. «...Se nos está cayendo el patrimonio y después que esté en el suelo, ¿cómo lo recogemos?...», cuestionó. Además, anunció que buscará establecer mecanismos más rápidos con el Ministerio para intervenir los inmuebles que representan peligro.

Sobre las acciones previstas, la Administración Municipal informó que ya realizó un diagnóstico de 94 bienes inmuebles del centro histórico y que algunos requieren atención inmediata. Sin embargo, las edificaciones clasificadas en nivel de riesgo 3 necesitan autorizaciones del Ministerio de Cultura, lo que dificulta las intervenciones. Acevedo también anunció revisiones a otras estructuras que podrían representar peligro y advirtió que, si es necesario, se procederá con demoliciones y cerramientos preventivos. «...No hay que poner en riesgo la condición física de las personas para que de pronto, que pase algo después, poder tomar acciones. Toca antes...», afirmó. La Administración deberá precisar cuáles inmuebles serán intervenidos y los plazos para hacerlo.

En cuanto a la pavimentación de la avenida Olímpica, el alcalde aclaró que el proyecto no está bajo responsabilidad directa del municipio, sino de la Gobernación de Boyacá. La intervención ha generado cuestionamientos por la priorización de este corredor frente a otros sectores de Tunja que también necesitan recuperación vial. Acevedo indicó que conoce los pronunciamientos que se han hecho sobre el estado de la carpeta asfáltica, pero insistió en que la ejecución corresponde al departamento. «...Eso es un proyecto de la Gobernación. Luego ahí nosotros también hemos tomado cartas en el asunto, pero eso es un tema netamente de resorte de la Gobernación...», explicó.

Finalmente, sobre la organización del Aguinaldo Boyacense, el mandatario confirmó que el proceso está en etapa de preparación y que se adelantan los estudios previos para definir la programación. Aunque todavía no presentó fechas, artistas ni actividades, aseguró que la celebración se realizará y que la próxima semana esperan avanzar en la propuesta de programación. «...Estamos haciendo los estudios previos. En el término de la otra semana ya intentaremos sacar la posible programación, pero Aguinaldo hay...», sostuvo Acevedo.