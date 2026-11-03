La USO rechazó asesinato de contratista de Ecopetrol y pide celeridad en la investigación

Bucaramanga

En las últimas horas se presentó el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, contratista de Ecopetrol, en el corregimiento El Centro en Barrancabermeja. Este hecho fue rechazado por la Unión Sindical Obrera (USO) y alertan sobre el incremento de la violencia en la región del Magdalena Medio y advierten que justo la semana anterior ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz se había advertido de la urgencia que tienen más de 15 entidades del Estado de garantizar los derechos humanos en esta zona del país.

A través del comunicado, manifiestas que en el corregimiento El Centro se han presentado amenazas, hurtos de maquinaria a empresas que son contratistas de Ecopetrol y también el asesinato de líderes gremiales.

“Los sujetos indagaron por la presencia del trabajador Daison Jhoani Rodríguez Villalba, maquinista del equipo; al identificarlo, le dispararon con arma de fuego, al parecer frente a los demás trabajadores. Una vez los agresores se retiraron, sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero según el reporte, llegó sin signos vitales al centro asistencial”, dijo la USO a través del comunicado.

Dicen en el comunicado que la situación de orden público ha ido empeorando desde el pasado 22 de septiembre tras el asesinato el presidente de Asojuntas y desde ese momento se han conocido más de nueve amenazas a contratistas de la empresa petrolera, líderes comunales y panfletos intimidades contra dirigentes de la USO, esto por un hombre identificado como integrante de la Nueva Marquetalia de las Farc.

“Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO rechazamos la escalada de violencia y nos preocupa que las advertencias realizadas a las autoridades no estén generando acciones efectivas para prevenir estos hechos. Es evidente que los grupos armados al margen de la ley en el corregimiento El Centro pueden ejecutar acciones contra las comunidades, los trabajadores y los defensores de derechos humanos sin que exista un control real del Estado en el territorio”, puntualizaron.

Las autoridades en Santander han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que ayude a dar con los responsables de este hecho violento en el puerto petrolero.