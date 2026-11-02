Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 nov 2026 Actualizado 15:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Trabajador de petróleo fue asesinado delante de sus compañeros, en Barrancabermeja, Santander

El empleado de una empresa contratista de Ecopetrol fue atacado con arma de fuego en inmediaciones del pozo 2086, del corregimiento El Centro.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Un trabajador del sector petrolero perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego durante la madrugada de este lunes festivo, 2 de noviembre, en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja, Santander.

La víctima fue identificada como Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien resultó gravemente herido en hechos ocurridos en el sector del pozo 2086, mientras cumplía con su jornada laboral para la empresa Braserv, contratista de Ecopetrol

Según la información conocida, el hombre fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre quiénes estarían detrás de este hecho ni cuáles serían los motivos del crimen.

Según testigos, una de las líneas de investigación que podrían seguir las autoridades, estaría relacionada con panfletos intimidatorios en los que Rodríguez Villalba habría sido mencionado en el 2024.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado