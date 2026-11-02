Trabajador de petróleo fue asesinado delante de sus compañeros, en Barrancabermeja, Santander

Un trabajador del sector petrolero perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego durante la madrugada de este lunes festivo, 2 de noviembre, en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja, Santander.

La víctima fue identificada como Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien resultó gravemente herido en hechos ocurridos en el sector del pozo 2086, mientras cumplía con su jornada laboral para la empresa Braserv, contratista de Ecopetrol

Según la información conocida, el hombre fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre quiénes estarían detrás de este hecho ni cuáles serían los motivos del crimen.

Según testigos, una de las líneas de investigación que podrían seguir las autoridades, estaría relacionada con panfletos intimidatorios en los que Rodríguez Villalba habría sido mencionado en el 2024.