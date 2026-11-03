Joven murió tras ser herido con arma cortopunzante dentro de una discoteca en Bucaramanga

Bucaramanga

La madrugada del primero de noviembre terminó en caos en medio de caravanas, riñas y alteraciones al orden público durante la celebración de Halloween, uno de esos sucesos dejó como saldo la muerte de un joven tras una pelea dentro de una discoteca.

Jerson Fabian Villalba Murillo de 23 años se encontraba dentro de una discoteca en la zona rosa de Bucaramanga cuando fue atacado por otro hombre con un arma cortopunzante en el cuello, quedando con graves heridas por lo que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Universitario de Santander.

Según el reporte de las autoridades, el hombre ingresó al HUS y debía ser intervenido quirúrgicamente por la gravedad de sus heridas, sin embargo falleció en el centro médico.

Esta persona tenía una anotación por hurto agravado y calificado y además en el registro de medidas correctivas le figuran 23 aplicaciones por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia.

La alcaldía de Bucaramanga junto a la Policía Nacional realizaron operativos en la zona y sellaron por 10 días este establecimiento comercial en donde se presentaron los hechos.