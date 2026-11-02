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02 nov 2026 Actualizado 22:11

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Santa Marta

Magdalena fortalece estrategias para garantizar la atención en salud a la población migrante

A través de una mesa técnica departamental, se articularon acciones institucionales para mejorar el acceso a los servicios de salud, eliminar barreras de atención y proteger los derechos de esta población.

Magdalena fortalece estrategias para garantizar la atención en salud a la población migrante/ Gobernación del Magdalena.

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Magdalena fortalece estrategias para garantizar la atención en salud a la población migrante/ Gobernación del Magdalena.
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La Secretaría de Salud Departamental, desarrolló la Mesa Técnica Departamental de Salud para la Población Migrante, un espacio de articulación institucional encaminado a fortalecer las estrategias de atención y protección de esta comunidad en el territorio.

Durante el encuentro se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales municipales y en la coordinación de acciones que permitan identificar y superar las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.

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Asimismo, se abordaron estrategias para prevenir cualquier forma de discriminación y promover una atención integral, digna y oportuna, independientemente de la condición migratoria de las personas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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