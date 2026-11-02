Magdalena fortalece estrategias para garantizar la atención en salud a la población migrante/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

La Secretaría de Salud Departamental, desarrolló la Mesa Técnica Departamental de Salud para la Población Migrante, un espacio de articulación institucional encaminado a fortalecer las estrategias de atención y protección de esta comunidad en el territorio.

Durante el encuentro se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales municipales y en la coordinación de acciones que permitan identificar y superar las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud.

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Asimismo, se abordaron estrategias para prevenir cualquier forma de discriminación y promover una atención integral, digna y oportuna, independientemente de la condición migratoria de las personas.