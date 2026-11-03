Contraloría alerta por caída del 32 % en recursos para proteger el medioambiente en el país

Mientras Colombia enfrenta los efectos de fenómenos climáticos que ponen en riesgo a sus comunidades y territorios, el dinero destinado a prevenir estos impactos está disminuyendo y parte de los recursos disponibles no se está utilizando. Esta es una de las alertas de la Contraloría General de la República, que encontró fallas en la inversión ambiental y en los planes para enfrentar el cambio climático.

De acuerdo con el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2025-2026, el dinero destinado a invertir en el sector ambiental pasó de $1,44 billones en 2024 a $976.371 millones en 2025. Esto representa una reducción del 32 % en un año.

Uno de los casos que más llama la atención es el del Fondo Adaptación. Esta entidad financia proyectos para ayudar a las regiones a prepararse y responder ante los riesgos relacionados con el cambio climático. Sin embargo, durante 2025 solo utilizó el 0,82 % de los recursos que tenía disponibles.

El Fondo para la Vida y la Biodiversidad utilizó el 52 % de su presupuesto, mientras que el Fondo de Compensación Ambiental gastó el 58 %.

La Contraloría encontró que el problema no está en cuánto dinero recibe el sector, sino en que los recursos no están llegando a convertirse en obras y proyectos que ayuden a proteger los territorios.

Una muestra de esto es que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), encargadas de proteger los recursos naturales en diferentes zonas del país, terminaron 2025 con $1,72 billones que no se habían utilizado. Esta cantidad equivale al 30 % de lo que recaudaron durante el año.

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La preocupación también está en las regiones que reciben el dinero. Según el informe, departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y Vichada tienen una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, pero reciben menos inversión que otros territorios que están menos expuestos a estos riesgos.

Otro problema está en los planes que deben poner en marcha los departamentos para enfrentar el cambio climático. Aunque 30 de los 32 departamentos ya tienen estos planes formulados, solo 20 los han adoptado oficialmente y apenas 13 muestran avances que se puedan comprobar.

Además, la Contraloría encontró diferencias entre los avances que reporta el Gobierno y el dinero que realmente se ejecuta. En algunas metas del Plan Nacional de Desarrollo se informaron cumplimientos superiores al 100 %, pese a que la ejecución de los recursos fue baja.

Frente a estos resultados, el organismo de control pidió mejorar la vigilancia sobre el dinero destinado al medioambiente y garantizar que se utilice en proyectos concretos, especialmente en las regiones que más necesitan prepararse frente al cambio climático.