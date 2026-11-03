Capturan en Barranquilla a primera persona por arrojar basura en espacio público

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la captura de la primera persona señalada de arrojar basura en la ciudad. El procedimiento fue adelantado por la Policía Metropolitana de Barranquilla por el presunto delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 334 del Código Penal.

A través de sus redes sociales, el mandatario distrital destacó este resultado y advirtió que las autoridades intensificarán los controles contra quienes arrojen residuos en las calles y espacios públicos.

“Vamos a ser estrictos con quienes se dediquen a estas prácticas que tanto daño nos hacen”, manifestó Char al referirse a las medidas que se implementarán para combatir esta problemática.

El alcalde también informó que la Administración distrital dispuso un equipo de trabajo, en coordinación con la Policía, para identificar a las personas que incurran en este tipo de comportamientos y adelantar las acciones correspondientes. La estrategia busca intervenir los sectores donde se registra la disposición inadecuada de residuos y evitar que estas conductas continúen afectando el entorno urbano.

“No podemos permitir que atenten contra nuestro medio ambiente”

Char explicó que arrojar basura en lugares no autorizados no solo representa un problema ambiental, sino que también puede generar situaciones de riesgo para las comunidades. Según indicó, los desechos terminan obstruyendo los arroyos, lo que puede provocar emergencias y poner en peligro la vida de los habitantes, especialmente durante las temporadas de lluvias.

“No podemos permitir que unos pocos atenten contra nuestro medio ambiente”, expresó el mandatario, quien insistió en que el cuidado de Barranquilla debe ser una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a los barranquilleros para disponer adecuadamente los residuos y evitar prácticas que contribuyan al deterioro ambiental de la ciudad. Entretanto, la Administración distrital y la Policía continuarán trabajando de manera conjunta para identificar y actuar frente a quienes arrojen basura en espacios públicos.