Un hombre de 61 años fue asesinado a tiros al resistirse a un atraco en Florida, Valle

Asesinaron al padre de Isabella Prado, joven de 19 años baleada hace una semana en Florida, Valle - Referencia

Un hombre de 61 años fue asesinado con arma de fuego luego de resistirse a un atraco perpetrado por cuatro sujetos enmascarados en el municipio de Florida, Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron sobre la carrera 12 con calle 8. Según el relato de testigos, la víctima, identificada como Jorge Enrique Ortiz García, se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes con un grupo de personas cuando llegaron los cuatro hombres e intentaron despojarlos de sus pertenencias y del dinero que tenían.

En medio del asalto, Ortiz García habría opuesto resistencia, por lo que uno de los delincuentes le disparó y le causó una herida que posteriormente le provocó la muerte.

El caso fue reportado por el centro hospitalario Benjamín Gasca. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron después del ataque.