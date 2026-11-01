Así fue la captura en Bucaramanga de una mujer de 68 años señalada de extorsión: pedía $350 millones

Una carta escrita a mano en la que le exigían $350 millones y varias llamadas intimidatorias hacen parte de las pruebas que llevaron a la captura de una mujer de 68 años, señalada de participar en un caso de extorsión contra una familia en Santander.

La investigación se remonta a marzo de 2022, cuando un ciudadano y varios integrantes de su familia comenzaron a recibir llamadas de personas que se identificaban como integrantes de la organización delincuencial ‘Los Pajaritos’. En las comunicaciones, los desconocidos aseguraban tener información sobre las actividades cotidianas de las hijas de la víctima, como sus lugares de estudio, trabajo y desplazamientos.

Las intimidaciones buscaban presionar a la familia para que entregara importantes sumas de dinero. El hecho más relevante ocurrió el 25 de mayo de ese año, cuando el denunciante recibió una carta escrita a mano en la que le exigían $350 millones, además de indicarle cómo y dónde debía entregar el dinero.

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Ante las amenazas, el ciudadano recopiló grabaciones de las llamadas y conservó la carta, elementos que entregó a la Fiscalía General de la Nación para que fueran incorporados a la investigación.

Las actuaciones judiciales permitieron identificar y capturar a Mery Acosta de San Miguel, de 68 años, quien es señalada de su presunta participación en estos hechos. La mujer deberá responder por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Su responsabilidad en el caso deberá ser determinada por las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.

Así fue la captura de alias ‘Mery’, adulta mayor señalada por extorsión en Bucaramanga: