Joven de 23 años murió tras ser herido con arma blanca en discoteca de la zona rosa de Bucaramanga

El hombre golpeó a la mujer en su rostro y le gritó palabras fuertes.

Un hecho de violencia se registró en Bucaramanga durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre. Un joven de 23 años murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de una riña al interior de un establecimiento nocturno.

La víctima fue identificada como Jerson Fabián Villalba Murillo, quien, según el reporte de la Policía, se encontraba en la discoteca Géminis, ubicada en la calle 33 con carrera 31, en el barrio Mejoras Públicas, cuando se presentó el enfrentamiento.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, en medio de la riña un hombre que vestía un buzo blanco con capota habría atacado a Villalba Murillo con un cuchillo, causándole una herida en el cuello.

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El joven fue trasladado en una motocicleta al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó a cirugía. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este nuevo homicidio, al interior de un establecimiento nocturno, ocurrido en la capital santandereana.