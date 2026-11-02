Falleció en Bogotá Manuel Vicente Barrera, exgerente de Veolia Aguas de Tunja

Tunja

La muerte de Manuel Vicente Barrera Medina, ocurrida en las últimas horas en Bogotá, enluta al sector de los servicios públicos y a quienes conocieron su trayectoria profesional. El administrador de empresas, nacido hace 63 años en la capital boyacense, se destacó por su experiencia en saneamiento básico, gestión empresarial y relacionamiento institucional.

Barrera Medina estuvo al frente de Veolia Aguas de Tunja entre octubre de 2007 y octubre de 2022, periodo en el que se desempeñó como gerente general de la empresa durante más de 15 años.

Posteriormente, en julio de 2022, asumió la gerencia general de Aguas de Cartagena, cargo que ejerció hasta febrero de 2025. También desarrolló funciones como director de Operaciones de Agua Municipal de Veolia Holding para Colombia y Panamá, responsabilidad que asumió en 2019.

Su formación académica incluyó el título de Administrador de Empresas, una especialización en Finanzas Internacionales del Politécnico Grancolombiano y otra en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Además, realizó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) de INALDE Business School.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como director de Relaciones Institucionales de Veolia Colombia y participó en juntas directivas y organizaciones gremiales. Desde 2011 presidía la Fundación Gente Social Activa.

La partida de Manuel Vicente Barrera Medina deja el recuerdo de un profesional tunjano que desarrolló buena parte de su vida laboral en el sector de los servicios públicos y ocupó cargos directivos en empresas de alcance nacional.