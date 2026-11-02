Carlos Amaya destaca el legado de diálogo y paz de Antonio Navarro Wolff

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que hay que continuar el legado que dejó Antonio Navarro Wolff.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y destacó su legado como dirigente político y promotor de la paz. Ambos compartieron responsabilidades en la copresidencia de la Alianza Verde durante 2022 y 2023, periodo en el que participaron en reuniones y decisiones de la colectividad.

Amaya recordó especialmente la manera en que Navarro enfrentaba las diferencias dentro del partido y aseguró que su comportamiento representa una enseñanza para quienes participan en la vida pública.

“Siempre admiré mucho la manera como él asumía las contradicciones, con mucha serenidad, tratando siempre de buscar consensos. Yo creo que quienes lo conocieron en la Constituyente debieron ver su ponderación”, aseguró Amaya Rodríguez.

El mandatario departamental señaló que el país pierde a un hombre de paz, especialmente en un momento en el que, según afirmó, la radicalización parece imponerse en las discusiones políticas. Por eso, invitó a mantener el diálogo y evitar la intolerancia.

“Pierde un verdadero hombre de paz y, en tiempos de beligerancia, donde parece que el camino único que nos queda a quienes hacemos política para poder crecer es la radicalización y la contradicción violenta, recordar a Navarro es una gran tarea”, dijo.

El gobernador también recordó una reflexión de Navarro sobre la decisión de dejar las armas y abrir caminos de diálogo. Para Amaya, ese mensaje debe mantenerse vigente para evitar que las diferencias políticas o sociales vuelvan a resolverse mediante la violencia.

“Yo creo que el camino del diálogo no hay que cerrarlo jamás, para que no pueda ser justificable nuevamente que alguien use un arma. Debemos tener un país en donde todos puedan expresar su opinión y en donde sea la democracia la que dirima las contradicciones”.

Finalmente, Amaya indicó que la Alianza Verde espera realizar un homenaje póstumo al dirigente, pero precisó que, por ahora, la colectividad respetará el espacio de intimidad solicitado por sus familiares.

“Es muy importante poder respetar el deseo de la familia. Ya después, cuando pase un tiempo, el Verde podrá pensar en hacerle un gran homenaje desde el partido, pero sin quitar ese espacio de intimidad que hoy la familia pidió”, agregó el mandatario.

El gobernador concluyó que una forma de honrar la memoria de Antonio Navarro Wolff es mantener la serenidad en las discusiones, buscar entendimientos y defender el diálogo como camino para resolver las diferencias.