Amaya habla de los cambios en su gabinete y prepara nuevo empréstito para Boyacá

El gobernador Carlos Amaya presentará, en los próximos días, el nuevo empréstito a la Asamblea de Boyacá.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, señaló que todavía no está definido el monto del nuevo empréstito que solicitará a la Asamblea Departamental. Según indicó, durante esta semana avanzarán los análisis para establecer las necesidades de financiación y presentar próximamente un informe a los ciudadanos.

El mandatario defendió la situación financiera del departamento y aseguró que Boyacá cuenta con finanzas sanas y capacidad de endeudamiento. Como referencia, afirmó que el presupuesto pasó de 700.000 millones de pesos en 2016 a cerca de 2,2 billones de pesos en la propuesta que avanza en la Asamblea.

“Es un departamento que ha crecido en sus finanzas, en su recaudo y que goza de una buena salud de las finanzas departamentales. Por supuesto, tenemos un déficit bastante considerable por regalías, pero hay fuentes para poder financiarlo”.

Amaya indicó que la reducción de recursos de regalías dejó desfinanciados algunos programas y proyectos incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo. Por ello, sostuvo que será necesario priorizar las inversiones que contribuyan a mejorar la competitividad y productividad de Boyacá.

Tres funcionarios salieron en los últimos días por aspiraciones políticas

Jaisson Carreño y Jorge Mario Ibáñez dejaron la Gobernación de Boyacá y aspirarán a la Asamblea. Ampliar Jaisson Carreño y Jorge Mario Ibáñez dejaron la Gobernación de Boyacá y aspirarán a la Asamblea. Cerrar

En cuanto a los movimientos en su equipo de gobierno, el gobernador confirmó la salida de Maira Adriana Zerda González, quien se desempeñaba como secretaria privada y buscaría aspirar a la Alcaldía de Somondoco. También se retiraron Jorge Mario Ibáñez y Jaisson Alfredo Carreño Calderón, quienes tendrían aspiraciones a la Asamblea de Boyacá.

“Se retiraron tres funcionarios: Maira Zerda, que va a aspirar a la Alcaldía de Somondoco; Jorge Mario Ibáñez y Jaisson Carreño, que van a aspirar a la Asamblea departamental. Yo hubiese querido que no se fueran, pero ellos también tienen derecho a sus propias aspiraciones”.

El mandatario manifestó que respeta sus decisiones y les deseó éxitos, aunque insistió en que su prioridad es terminar el periodo de gobierno, para el cual, según señaló, restan 14 meses.

María Ortiz llegará a la Nueva Licorera de Boyacá

María Elena Ortiz Nova llegará a gerenciar la Nueva Licorera de Boyacá en reemplazo de William Vargas. Ampliar María Elena Ortiz Nova llegará a gerenciar la Nueva Licorera de Boyacá en reemplazo de William Vargas. Cerrar

Amaya también confirmó que María Elena Ortiz Nova asumirá responsabilidades en la Nueva Licorera de Boyacá. Sobre su llegada, destacó la relación de confianza que mantienen desde el inicio de su proyecto político y expresó que espera que adelante una buena gestión al frente de la entidad.

“María es una mujer que quiero mucho, que ha estado conmigo desde el principio y que es demasiado pilosa. Espero que haga una buena labor ahí en la Licorera de Boyacá, porque se necesita en estos tiempos”.

El gobernador advirtió que la empresa tendrá retos importantes ante la posibilidad de cambios en los impuestos al aguardiente y la competencia con industrias licoreras de mayor capacidad financiera, como las de Caldas y Antioquia.

Por otra parte, explicó que William Vargas, quien se desempeñaba como gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, apoyará desde el despacho la estrategia digital de la Gobernación, con el propósito de fortalecer la comunicación de las acciones del gobierno departamental en redes sociales y mejorar la escucha a la ciudadanía.