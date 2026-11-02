Más de 500 municipios de Colombia reciben agua no apta para el consumo humano

En 250 de ellos, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) marcó riesgo medio, alto o inviable, y en tres municipios, Zaragoza (Antioquia), San Benito (Santander) y Tadó (Chocó), el agua es inviable sanitariamente. El INS, después de que el periodista le solicitara por medio de un derecho de petición las cifras, lo remitió a su base de datos pública, a la cual ingresó y analizó toda la información. El INS le informó que no sabe cuántas personas toman esa agua; según su respuesta, el índice “no permite, por sí solo, determinar” esa cifra.

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89 de los municipios que reportaban en anteriores mediciones, desde 2007, no lo hicieron en 2024. El caso más grave es el departamento del Chocó, ya que solo en 4 de los 24 municipios que han tenido vigilancia se vigiló el agua. Le siguen Nariño, con 19 municipios sin datos, y Cauca, con 9.

Cómo se lee el IRCA

Puntaje (de 0 a 100) Nivel de riesgo 0 a 5 Sin riesgo 5,1 a 14 Bajo 14,1 a 35 Medio 35,1 a 80 Alto 80,1 a 100 Inviable sanitariamente

Fuente: Resolución 2115 de 2007.

19 de los municipios tuvieron el agua en riesgo alto o inviable todos los años entre 2020 y 2024. En Zaragoza aumentó el riesgo, pasando de 47,4% en 2020 a 96,5% en 2024. Y en el campo no es menor el tema: 105 municipios tienen una delicada situación con el líquido, porque está en riesgo alto o inviable, el doble que en los cascos urbanos, y en 587 no se mide el agua rural.

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Municipios con agua en riesgo alto o inviable todos los años entre 2020 y 2024 (IRCA anual)

Municipio Departamento 2020 2021 2022 2023 2024 Zaragoza Antioquia 47,4 50,6 88,6 90,2 96,5 Bosconia Cesar 76,6 66,3 77,1 56,8 77,2 Suárez Tolima 63,4 53,9 84,1 66,6 76,1 Hatillo de Loba Bolívar 75,3 73,3 47,4 71,5 74,2 Margarita Bolívar 76,1 75,0 56,5 71,7 74,1 Astrea Cesar 56,1 47,5 56,4 62,2 72,0 Roncesvalles Tolima 75,0 76,0 80,0 67,0 65,8 Cubarral Meta 75,0 61,0 74,2 45,2 64,8 Ataco Tolima 64,0 68,9 78,6 61,2 64,6 Cisneros Antioquia 59,2 53,8 51,1 45,5 57,3 Puerto López Meta 49,0 54,4 47,2 36,0 56,6 Tiquisio Bolívar 67,4 72,7 72,6 67,0 56,6 Dibulla La Guajira 76,3 76,8 74,0 66,2 55,0 Samaniego Nariño 66,0 73,6 76,4 69,4 54,9 Magüí Nariño 38,8 48,1 60,5 44,8 44,6 San Juan de Betulia Sucre 37,5 56,7 45,8 50,0 44,3 Amagá Antioquia 38,6 49,9 47,7 47,5 40,6 El Guamo Bolívar 51,8 36,9 39,0 43,0 38,9 San Eduardo Boyacá 45,8 43,8 39,5 40,5 37,4

Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVICAP, Datos Abiertos (consulta del 28 de octubre de 2026). Cálculos: Caracol Radio.

En Bogotá, el agua de la zona rural está en riesgo medio desde 2020 y sin riesgo la zona urbana. Los datos abiertos del INS llegan hasta 2024.