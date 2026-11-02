Más de 500 municipios de Colombia reciben agua no apta para el consumo humano
En el año 2024, 506 de los 1.006 municipios con vigilancia del país recibieron agua no apta para el consumo humano, según un derecho de petición que respondió el Instituto Nacional de Salud a Caracol Radio
En 250 de ellos, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) marcó riesgo medio, alto o inviable, y en tres municipios, Zaragoza (Antioquia), San Benito (Santander) y Tadó (Chocó), el agua es inviable sanitariamente. El INS, después de que el periodista le solicitara por medio de un derecho de petición las cifras, lo remitió a su base de datos pública, a la cual ingresó y analizó toda la información. El INS le informó que no sabe cuántas personas toman esa agua; según su respuesta, el índice “no permite, por sí solo, determinar” esa cifra.
89 de los municipios que reportaban en anteriores mediciones, desde 2007, no lo hicieron en 2024. El caso más grave es el departamento del Chocó, ya que solo en 4 de los 24 municipios que han tenido vigilancia se vigiló el agua. Le siguen Nariño, con 19 municipios sin datos, y Cauca, con 9.
Cómo se lee el IRCA
|Puntaje (de 0 a 100)
|Nivel de riesgo
|0 a 5
|Sin riesgo
|5,1 a 14
|Bajo
|14,1 a 35
|Medio
|35,1 a 80
|Alto
|80,1 a 100
|Inviable sanitariamente
Fuente: Resolución 2115 de 2007.
19 de los municipios tuvieron el agua en riesgo alto o inviable todos los años entre 2020 y 2024. En Zaragoza aumentó el riesgo, pasando de 47,4% en 2020 a 96,5% en 2024. Y en el campo no es menor el tema: 105 municipios tienen una delicada situación con el líquido, porque está en riesgo alto o inviable, el doble que en los cascos urbanos, y en 587 no se mide el agua rural.
Municipios con agua en riesgo alto o inviable todos los años entre 2020 y 2024 (IRCA anual)
|Municipio
|Departamento
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Zaragoza
|Antioquia
|47,4
|50,6
|88,6
|90,2
|96,5
|Bosconia
|Cesar
|76,6
|66,3
|77,1
|56,8
|77,2
|Suárez
|Tolima
|63,4
|53,9
|84,1
|66,6
|76,1
|Hatillo de Loba
|Bolívar
|75,3
|73,3
|47,4
|71,5
|74,2
|Margarita
|Bolívar
|76,1
|75,0
|56,5
|71,7
|74,1
|Astrea
|Cesar
|56,1
|47,5
|56,4
|62,2
|72,0
|Roncesvalles
|Tolima
|75,0
|76,0
|80,0
|67,0
|65,8
|Cubarral
|Meta
|75,0
|61,0
|74,2
|45,2
|64,8
|Ataco
|Tolima
|64,0
|68,9
|78,6
|61,2
|64,6
|Cisneros
|Antioquia
|59,2
|53,8
|51,1
|45,5
|57,3
|Puerto López
|Meta
|49,0
|54,4
|47,2
|36,0
|56,6
|Tiquisio
|Bolívar
|67,4
|72,7
|72,6
|67,0
|56,6
|Dibulla
|La Guajira
|76,3
|76,8
|74,0
|66,2
|55,0
|Samaniego
|Nariño
|66,0
|73,6
|76,4
|69,4
|54,9
|Magüí
|Nariño
|38,8
|48,1
|60,5
|44,8
|44,6
|San Juan de Betulia
|Sucre
|37,5
|56,7
|45,8
|50,0
|44,3
|Amagá
|Antioquia
|38,6
|49,9
|47,7
|47,5
|40,6
|El Guamo
|Bolívar
|51,8
|36,9
|39,0
|43,0
|38,9
|San Eduardo
|Boyacá
|45,8
|43,8
|39,5
|40,5
|37,4
Fuente: Instituto Nacional de Salud, SIVICAP, Datos Abiertos (consulta del 28 de octubre de 2026). Cálculos: Caracol Radio.
En Bogotá, el agua de la zona rural está en riesgo medio desde 2020 y sin riesgo la zona urbana. Los datos abiertos del INS llegan hasta 2024.