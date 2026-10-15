Santander: procuraduría formula cargos al alcalde de Barichara por presunto uso irregular de agua

Piden protección de la CIDH para congresistas investigados por Procuraduría / Sergio Acero ( Colprensa )

La Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander. Milton Edilson Chaparro Jiménez, alcalde de este municipio, por posibles irregularidades en el suministro de agua potable durante la emergencia que vivió el municipio en 2024.

La investigación se concentra en la captación de agua de una fuente llamada La Chorrera, ubicada en un predio privado de la vereda Santa Helena. Según la Procuraduría, el alcalde habría permitido utilizar ese recurso después de declarar la calamidad pública por la falta de agua para consumo humano.

El uso de la fuente de agua. La Procuraduría investiga si el municipio captó agua de La Chorrera pese a que posiblemente existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

También busca establecer si el alcalde autorizó la extracción sin contar con una concesión de aguas u otro permiso exigido por la autoridad ambiental.

La fuente está ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena y pertenece a un particular. El proceso busca determinar si las decisiones tomadas durante la emergencia cumplieron las exigencias ambientales.

La situación disciplinaria del alcalde. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de Chaparro Jiménez como grave, a título de culpa grave.

La formulación de cargos no significa que el alcalde haya sido declarado responsable. El proceso disciplinario deberá establecer si autorizó el uso del agua sin los permisos requeridos y si incumplió sus deberes como funcionario público.