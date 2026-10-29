Audiencia sancionatoria contra Sencia fue aplazada: un garante no fue citado

A las 9 de la mañana inició la audiencia pública del procedimiento administrativo sancionatorio contra el Concesionario Sencia S.A.S., encargado de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín, que buscaba establecer las medidas que tomará el distrito por el incumplimiento del contrato de la APP; sin embargo, fue cancelado por la inasistencia de uno de los garantes.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, a la audiencia fueron debidamente citados el Concesionario Sencia S.A.S., y Berkley International Seguros Colombia S.A., como compañía líder y emisora de la póliza de cumplimiento del contrato, sin embargo, esta también cuenta con la participación de Seguros del Estado S.A., razón por la que antes de abrir la etapa de descargos, decidieron vincularlos formalmente al proceso, razón por la cual la audiencia tuvo que ser aplazada para el 9 de noviembre, fecha en la que el concesionario y la compañía aseguradora podrán ejercer su derecho de defensa.

Así mismo aseguran que continuarán ejerciendo el control pertinente para garantizar el fútbol como prioridad.

“Entre los resultados entregados por la interventoria se encuentra la reprogramación del concierto de Los Tigres del Norte, inicialmente previsto para el 7 de noviembre de 2026 y trasladado al 6 de febrero de 2027, así como la reubicación del festival Megaland, que se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro, en lugar del 20 de noviembre en El Campín” afirmó el IDRD en un comunicado.