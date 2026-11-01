Accidente aéreo en Florida: Murieron nueve personas tras caer jet privado en Palm Beach

Una aeronave privada con nueve personas a bordo se estrelló este domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. El accidente provocó una fuerte explosión y un incendio con una columna de humo negro visible desde varios puntos del sector.

La aeronave cayó en inmediaciones de Military Trail y 10th Avenue North, cerca de la comunidad de Cresthaven. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino las Bahamas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que viajaban en la aeronave murieron. El funcionario calificó el accidente como una tragedia y expresó sus condolencias a los familiares. Hasta el momento no se han divulgado las identidades de las víctimas.

El impacto dejó un cráter en el pavimento y obligó a cerrar los carriles de Military Trail en ambos sentidos. La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach pidió a los conductores evitar la zona mientras los equipos de emergencia atendían la situación.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas del siniestro, y esta última estará a cargo del caso. Por ahora, las autoridades no han informado si hubo personas heridas en tierra ni qué provocó la caída de la aeronave.

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