Ofrecen hasta $50 millones por información sobre joven desaparecido en Buenaventura
Dylan Campaz Naboyán está desaparecido desde el pasado 10 de octubre, cuando fue visto por última vez en el barrio La Unión de Vivienda, en Buenaventura.
Buenaventura, Valle del Cauca
Una recompensa de hasta 50 millones de pesos anunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por información que permita encontrar a Dylan Campaz Naboyán, desaparecido desde el pasado 10 de octubre en el barrio La Unión de Vivienda, en Buenaventura.
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El joven es buscado por las autoridades, que adelantan acciones para establecer su paradero.
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La ciudadanía puede suministrar información a través de la Línea Segura 321 394 7235 o la línea 165 del Gaula.