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31 oct 2026 Actualizado 21:09

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Ofrecen hasta $50 millones por información sobre joven desaparecido en Buenaventura

Dylan Campaz Naboyán está desaparecido desde el pasado 10 de octubre, cuando fue visto por última vez en el barrio La Unión de Vivienda, en Buenaventura.

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Buenaventura, Valle del Cauca

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos anunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por información que permita encontrar a Dylan Campaz Naboyán, desaparecido desde el pasado 10 de octubre en el barrio La Unión de Vivienda, en Buenaventura.

Lea también: Crece la incertidumbre por el paradero de Alejandra Castaño, secuestrada en Guacarí

El joven es buscado por las autoridades, que adelantan acciones para establecer su paradero.

Le interesa: Inmobiliaria en Cali podría ser sancionada por presuntos abusos en arriendos tras el terremoto

La ciudadanía puede suministrar información a través de la Línea Segura 321 394 7235 o la línea 165 del Gaula.

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