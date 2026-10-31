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31 oct 2026 Actualizado 15:58

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Barranquilla

Taxista fue asesinado en el barrio Santo Domingo en Barranquilla: sicarios se movilizaban en moto

El hecho se registró este viernes, 30 de octubre. El taxista fue identificado como Edwin Alfonso Valbuena Del Valle.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Como Edwin Alfonso Valbuena Del Valle, de 39 años fue identificado el taxista asesinado este viernes, 30 de octubre en el barrio Santo Domingo, en Barranquilla.

Según el reporte policial, sicarios que se movilizaban en moto interceptaron al taxista y le dispararon en repetidas ocasiones.

La persona asesinada registraba una detención domiciliaria con vigilancia electrónica por haber sido condenado.

Lea también: Envían a la cárcel a mujer señalada de torturar a su hijo de siete años: el menor sufrió deformidad

Además, tenía cinco anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y acceso carnal.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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