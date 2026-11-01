Violencia contra las mujeres en Santander: ¿A dónde acudir y cómo activar la ruta de atención?

Los recientes hechos de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander llevaron a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento a recordar que las víctimas cuentan con una ruta de atención para solicitar ayuda, denunciar y acceder a medidas de protección.

La secretaria de esta dependencia, Waleska Quintero Jaimes, rechazó el presunto feminicidio registrado en Puerto Wilches y el caso de violencia sexual contra una niña de seis años en Barbosa. Además, hizo un llamado a las mujeres que estén atravesando situaciones de riesgo para que no guarden silencio y busquen acompañamiento institucional.

“Si sienten que su vida o su integridad está corriendo peligro, activen la ruta de atención y realicen las respectivas denuncias. Recuerden que no están solas”, manifestó Quintero.

Así funciona la ruta de atención para las mujeres

La ruta comienza con la orientación y el primer contacto a través de la Casa para la Dignidad de la Mujer, de la Gobernación de Santander, donde las víctimas pueden recibir atención especializada y acompañamiento psicológico, jurídico y social.

Este espacio está ubicado en la calle 51 #36-18, en Bucaramanga, y cuenta con las líneas telefónicas 607-6746065 y 607-6910880, extensiones 2028 y 2015.

La ruta contempla diferentes canales dependiendo del tipo de violencia y la necesidad de atención:

123 – Policía Nacional: emergencias y protección inmediata.

155 – Patrulla Púrpura: orientación psicosocial y jurídica, gratuita y confidencial.

141 – ICBF: atención a niñas, niños y adolescentes.

122 – Fiscalía: recepción de denuncias.

La Secretaría también recordó que, cuando se presentan casos de violencia física, sexual o psicológica, es necesario acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir atención médica y activar los protocolos correspondientes.

En situaciones de violencia intrafamiliar, las víctimas pueden acudir a las Comisarías de Familia para solicitar medidas de protección y acompañamiento.

La entidad insistió en que “las mujeres víctimas de violencia basada en género no están solas y que existen mecanismos institucionales para recibir atención, proteger su integridad y avanzar en las respectivas denuncias”.