Esta es la mejor hora para hacer ejercicio de fuerza, según expertos ¿Mañana o tarde?: Ventajas

Realizar ejercicio constantemente es una de las recomendaciones más dadas por los expertos en la salud para cuidar el bienestar de una persona. Sin embargo, al momento de crear el hábito o una rutina, muchas personas no conoce la forma de hacerlo.

Además de la técnica, cuando se realiza un ejercicio las personas se cuestionan el horario en el que sea más optimo realizar la actividad fisica.

Aunque la ciencia no ha establecido un horario universalmente ideal para realizar actividad física, sí existen diferencias en el rendimiento y los beneficios que se pueden obtener al entrenar durante la mañana, la tarde o la noche.

En el caso del ejercicio de fuerza, factores como la temperatura corporal, la energía disponible y el estado de los músculos pueden influir en el desempeño. Por eso, elegir una franja horaria puede depender tanto de los objetivos físicos como de los hábitos de cada persona.

¿Es mejor entrenar fuerza en la mañana o en la tarde?

Esta es la pregunta que muchos seres humanos se han planteado. Adidas Runtastic, empresa digital especializada en fitness, dio su opinión experta sobre la cuestión.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Mayor facilidad para crear un hábito: Realizar actividad física antes de comenzar la jornada permite evitar que otras obligaciones interfieran con el entrenamiento.

Mayor activación durante el día: el ejercicio matutino puede favorecer la energía y la concentración.

Posibles beneficios para el control del peso: algunos estudios han encontrado asociaciones entre el entrenamiento temprano, un menor índice de masa corporal y mejores hábitos alimenticios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, después de varias horas de descanso, los músculos y las articulaciones pueden presentar mayor rigidez. Por eso, es importante dedicar tiempo al calentamiento antes de comenzar una sesión de fuerza.

Ejercicio de fuerza en la tarde o noche

Finalmente, sobre la noche explican que, mentalmente esta actividad relajaría a la persona luego de toda su jornada diaria. Así mismo, recomiendan programar las sesiones al menos dos horas antes de ir a dormir.

De acuerdo con las investigaciones sobre los ritmos circadianos, durante estas horas la temperatura corporal suele ser más elevada y los músculos pueden alcanzar mejores condiciones para realizar esfuerzos físicos.

Entre los beneficios de entrenar en esta franja horaria están:

Mayor fuerza y rendimiento muscular: algunas personas pueden levantar más peso y desarrollar una mayor capacidad de esfuerzo durante la tarde.

Mejor preparación física: el cuerpo ya ha pasado por varias horas de actividad, lo que puede favorecer la movilidad y el desempeño.

Beneficios cardiovasculares: la actividad física regular contribuye a mejorar la circulación y la salud del corazón.

Liberación del estrés: entrenar después de la jornada puede ayudar a liberar tensiones y mejorar el bienestar.

No obstante, si se realiza ejercicio durante la noche, es recomendable evitar sesiones demasiado intensas justo antes de dormir, especialmente cuando afectan la calidad del descanso.