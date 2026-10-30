De la Espriella liderará Consejo de Seguridad en Santa Marta para reforzar medidas en el Magdalena

El presidente Abelardo De la Espriella encabezará este viernes un nuevo Consejo de Seguridad en Santa Marta, en el que se analizará la situación de orden público de la capital del Magdalena y otros municipios del departamento. La reunión hace parte de su agenda en la ciudad, después de participar en el evento «Milagro del Agua».

El encuentro se produce en medio de los antecedentes de violencia registrados en septiembre, luego de los operativos de la Fuerza Pública en los que fue abatido alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Su muerte desencadenó un paro armado de tres días, con amenazas, restricciones a la movilidad y hechos violentos que afectaron a Santa Marta y otros puntos del Magdalena.

Le puede interesar: De la Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante paro armado de las Autodefensas Conquistadoras

En medio de esa crisis, el presidente visitó la ciudad en tres ocasiones durante una misma semana y ordenó reforzar la presencia militar y policial, con el despliegue de uniformados para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.

Posteriormente, el 25 de septiembre, durante otro Consejo de Seguridad, De la Espriella anunció que Santa Marta sería incluida en el Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Defensa (BODSU), una estrategia que busca concentrar las capacidades de la Policía, la inteligencia y las autoridades judiciales para combatir delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y otras conductas de alto impacto.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, esta estrategia contempla la identificación de estructuras delincuenciales, el trabajo articulado de investigación criminal y la coordinación de acciones operativas. Según lo informado recientemente por la Policía Metropolitana, su puesta en marcha en Santa Marta está prevista para noviembre.

Para el Consejo de Seguridad de este viernes se espera la participación del alcalde Carlos Pinedo Cuello, la gobernadora Margarita Guerra, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jimmy Belalcázar, y el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín El Jadue, además de los mandos de las Fuerzas Militares y demás autoridades competentes.

Sobre la mesa estarán las acciones para enfrentar la criminalidad, el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y los homicidios, así como las condiciones de seguridad en municipios del Magdalena que requieren atención y mayor presencia institucional.

La expectativa está puesta en las decisiones que se adopten y en cómo se articularán con las estrategias anunciadas previamente por el Gobierno Nacional, especialmente con la próxima implementación del BODSU en Santa Marta. Se espera que al finalizar la reunión las autoridades entreguen detalles de las medidas y los compromisos establecidos.