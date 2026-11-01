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01 nov 2026 Actualizado 19:58

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Aproximadamente 170 personas, participaron en una jornada de educación vial en Tasajera, Magdalena

La actividad incluyó dinámicas pedagógicas y recreativas, en las que integrantes del equipo de movilidad utilizaron disfraces alusivos a Halloween.

Aproximadamente 170 personas, participaron en una jornada de educación vial en Tasajera, Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Aproximadamente 170 personas, participaron en una jornada de educación vial en Tasajera, Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Aproximadamente 170 personas, participaron en una jornada de educación vial en Tasajera, Magdalena/ Gobernación del Magdalena.
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Magdalena

La Oficina de Tránsito y Transporte, desarrolló una jornada de prevención vial en el corregimiento de Tasajeras, del municipio de Puebloviejo, para fortalecer la seguridad de niños, jóvenes y familias en las vías del departamento.

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La actividad incluyó dinámicas pedagógicas y recreativas, en las que integrantes del equipo de movilidad utilizaron disfraces alusivos a Halloween para acercar los mensajes de prevención a los más pequeños y generar conciencia sobre los riesgos durante sus desplazamientos cotidianos.


PROTECCIÓN PARA NIÑOS EN MOTOCICLETA

Durante la jornada se hizo especial énfasis en la protección de los menores que viajaban como acompañantes en motocicletas, especialmente aquellos que no contaban con los elementos necesarios para reducir los riesgos ante un posible siniestro vial.

La actividad se realizó de manera articulada con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena, la jefa de Tránsito y Transporte del Gabinete Infantil y la Concesión Sierra Mar, encargada de la operación del corredor vial entre Ciénaga y Barranquilla.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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