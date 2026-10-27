Víctimas del conflicto recibieron más de $10.277 millones en el Magdalena. Foto: Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas entregó 555 indemnizaciones judiciales y administrativas por más de $10.277 millones a personas afectadas por el conflicto armado en el Magdalena. La jornada se realizó en el Teatro Santa Marta y fue encabezada por la directora general de la entidad, Jensy Johana Osorio Porras.

Del total, $7.700 millones corresponden a 287 indemnizaciones judiciales derivadas de sentencias de Justicia y Paz contra Miguel Ramón Posada, Salvatore Mancuso, Jorge Alberto García Rueda y Arnubio Triana Mahecha, antiguos integrantes de estructuras paramilitares.

Recursos para cumplir sentencias judiciales

Seis de estas indemnizaciones se financiaron con activos vinculados a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en cumplimiento de sentencias contra Triana Mahecha y García Rueda. Las otras 281 se cubrieron con recursos del Presupuesto General de la Nación, mediante aportes subsidiarios del Estado y pagos parciales de los valores reconocidos por la justicia.

Para cumplir estas medidas, el Fondo para la Reparación de las Víctimas administra y comercializa bienes de los responsables e incorpora recursos públicos. De esta manera, se busca avanzar en el pago de las indemnizaciones reconocidas judicialmente a quienes sufrieron los efectos del conflicto armado.

La jornada también incluyó 268 indemnizaciones administrativas por más de $2.577 millones para víctimas de ocho municipios. Santa Marta registró 87 entregas, seguida de Aracataca, con 66, y Ciénaga, con 38. También hubo beneficiarios en Ariguaní, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Zona Bananera y Cerro de San Antonio.

Víctimas le apuestan a sus emprendimientos

Durante el evento, la directora recorrió una muestra de iniciativas productivas de las víctimas y conoció sus historias. Una de las beneficiarias anunció que invertirá su indemnización en ampliar su negocio de meriendas, mientras otra destinará los recursos a fortalecer un emprendimiento de servicios odontológicos.

La Unidad para las Víctimas destacó que estas entregas buscan contribuir a la reparación económica y apoyar los proyectos personales, familiares y productivos de quienes sufrieron los efectos del conflicto. La jornada en Santa Marta se suma a otras actividades de indemnización que la entidad adelanta en diferentes regiones del país.