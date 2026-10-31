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31 oct 2026 Actualizado 21:20

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Indetur gestiona respaldo nacional para reactivar el turismo en Santa Marta

Se lideró un encuentro que permitió exponer las principales dificultades del sector y plantear soluciones para impulsar la reactivación económica de la ciudad.

Indetur gestiona respaldo nacional para reactivar turismo en Santa Marta/ Indetur

Indetur gestiona respaldo nacional para reactivar turismo en Santa Marta/ Indetur

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En Santa Marta se lideró una reunión con el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, representantes de los gremios y sectores productivos dela ciudad, con el propósito de exponer las dificultades que enfrenta el turismo de Santa Marta y gestionar el respaldo del Gobierno nacional para impulsar su reactivación.

En el encuentro participaron representantes de Fenalco Santa Marta, Cotelco Magdalena, Asotelca, Undeco, gerentes de hoteles, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Tumap, Fundación Centro Histórico, Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, empresarios y otros actores del turismo.

Durante la jornada, los gremios presentaron sus principales inquietudes y propuestas ante el senador, con el fin de avanzar en una agenda conjunta que permita gestionar soluciones concretas ante las instancias nacionales.

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“Estamos impulsando espacios de articulación que nos permitan gestionar soluciones concretas para el sector turístico de Santa Marta. Entendemos la preocupación de nuestros gremios y el impacto que esta situación tiene sobre los empleos y las familias que dependen de esta actividad. Por eso, es fundamental trabajar unidos, llevar estas necesidades ante el Gobierno Nacional y sumar esfuerzos para recuperar la confianza de los viajeros y fortalecer la economía de nuestra ciudad”, señaló el director de Indetur, José Domingo Dávila.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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