“Obras con Amor”: La fundación FANA que busca recaudar $130 millones para niños y adolescentes

Bogotá

La Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (FANA) es una institución social dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes, mientras se definen alternativas para su cuidado y futuro familiar.

Por medio de la subasta “Obras por Amor”, que se realizará el próximo 19 de noviembre de 2026, la fundación espera recaudar $130 millones, más del 20,4% recolectado en 2025. Entre 30 y 40 lotes, se incluirá el trabajo de 16 artistas, además de la creación de los niños y adolescentes que participan en los talleres de FANA.

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¿Cuál es el trabajo del escultor colombiano?

Christian Albarracín, es un escultor colombiano, por medio de sus obras en papel y cartón explora temas como la memoria, la identidad y el territorio. Sus obras se han convertido en un medio para contar historias y crear diálogos con el espectador, transformando lo cotidiano en elementos cargados de significados.

Para este año, el artista destinará una obra que representa a dos niños de espaldas, cuya venta será distribuida en partes iguales entre él y la fundación.

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“Y ese año es significativo porque vamos a participar con unos niños, una pareja de niños que están abrazados y eso es lo que queremos, que a través del arte como poder abrazar a esas personas vulnerables, como a través del arte podemos llegar y poder impactar también al mundo”, comentó Christian Albarracín, escultor.

Desde 2015, se han vinculado a esta iniciativa 58 artistas promoviendo cerca de 165 talleres, con alrededor de 660 horas de actividades y 1.650 participantes. En dichos espacios, los niños y adolescentes exploran disciplinas como la pintura, el dibujo, la fotografía y el grabado, con el propósito de fortalecer la creatividad, autoestima y también la capacidad de expresión.

“Siento que hay algo interesante y para mí como persona y como artista, es poder tener esos espacios para apoyar de alguna forma, a través de un granito a otro tipo de poblaciones que realmente necesitan esa ayuda”, añadió Christian.

Para el artista, regresar a esta iniciativa también significa reencontrarse con las personas que lo acercaron a esta causa y con quienes ha construido una relación de amistad.

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Una subasta que va más allá del arte

Actualmente, FANA acoge a 96 niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años. De acuerdo con las circunstancias de cada caso, los procesos de protección buscan facilitar el regreso a sus familias o su integración a una familia adoptiva cuando existe una resolución de adoptabilidad, bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La subasta obtuvo $72 millones en 2023, $92,8 millones en 2024 y $108 millones en 2025.

Para esta edición, la meta es alcanzar los $130 millones. “Obras con Amor” se llevará a cabo en el Country Club de Bogotá a las 7:00 de la noche y los fondos ayudarán a cubrir los gastos generales de la fundación FANA, cuyo presupuesto también se ve afectado por las variaciones económicas del dólar y el euro, monedas en las que recibe buena parte de sus donaciones.