“Obras con Amor”: La fundación FANA que busca recaudar $130 millones para niños y adolescentes
El 19 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de la subasta “Obras con Amor”, en la que participará por tercer año consecutivo el escultor colombiano Christian Albarracín.
Bogotá
La Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (FANA) es una institución social dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes, mientras se definen alternativas para su cuidado y futuro familiar.
Por medio de la subasta “Obras por Amor”, que se realizará el próximo 19 de noviembre de 2026, la fundación espera recaudar $130 millones, más del 20,4% recolectado en 2025. Entre 30 y 40 lotes, se incluirá el trabajo de 16 artistas, además de la creación de los niños y adolescentes que participan en los talleres de FANA.
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¿Cuál es el trabajo del escultor colombiano?
Christian Albarracín, es un escultor colombiano, por medio de sus obras en papel y cartón explora temas como la memoria, la identidad y el territorio. Sus obras se han convertido en un medio para contar historias y crear diálogos con el espectador, transformando lo cotidiano en elementos cargados de significados.
Para este año, el artista destinará una obra que representa a dos niños de espaldas, cuya venta será distribuida en partes iguales entre él y la fundación.
“Y ese año es significativo porque vamos a participar con unos niños, una pareja de niños que están abrazados y eso es lo que queremos, que a través del arte como poder abrazar a esas personas vulnerables, como a través del arte podemos llegar y poder impactar también al mundo”, comentó Christian Albarracín, escultor.
Desde 2015, se han vinculado a esta iniciativa 58 artistas promoviendo cerca de 165 talleres, con alrededor de 660 horas de actividades y 1.650 participantes. En dichos espacios, los niños y adolescentes exploran disciplinas como la pintura, el dibujo, la fotografía y el grabado, con el propósito de fortalecer la creatividad, autoestima y también la capacidad de expresión.
“Siento que hay algo interesante y para mí como persona y como artista, es poder tener esos espacios para apoyar de alguna forma, a través de un granito a otro tipo de poblaciones que realmente necesitan esa ayuda”, añadió Christian.
Para el artista, regresar a esta iniciativa también significa reencontrarse con las personas que lo acercaron a esta causa y con quienes ha construido una relación de amistad.
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Una subasta que va más allá del arte
Actualmente, FANA acoge a 96 niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años. De acuerdo con las circunstancias de cada caso, los procesos de protección buscan facilitar el regreso a sus familias o su integración a una familia adoptiva cuando existe una resolución de adoptabilidad, bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La subasta obtuvo $72 millones en 2023, $92,8 millones en 2024 y $108 millones en 2025.
Para esta edición, la meta es alcanzar los $130 millones. “Obras con Amor” se llevará a cabo en el Country Club de Bogotá a las 7:00 de la noche y los fondos ayudarán a cubrir los gastos generales de la fundación FANA, cuyo presupuesto también se ve afectado por las variaciones económicas del dólar y el euro, monedas en las que recibe buena parte de sus donaciones.