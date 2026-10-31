Trump y Putin podrían reunirse en noviembre durante la cumbre del APEC en China

Presidente Donald Trump de Estados Unidos y Presidente Putin de Rusia en la Cumbre de Alaska. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró el sábado 31 de octubre a la prensa que conversó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acerca de un posible encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin durante la próxima cumbre del APEC, prevista para mediados de noviembre en China.

“Discutimos brevemente la posibilidad de que nuestros líderes discutan en APEC el próximo mes”, dijo Rubio en referencia a la cumbre del Grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en la ciudad china de Shenzhen a mediados de noviembre.

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Rubio subrayó que no mantuvo ningún encuentro oficial con Lavrov durante los dos días de reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20 que finalizan este sábado en Atlanta.

Las declaraciones de Rubio se produjeron un día después de que el jefe de la diplomacia ruso dijera a los periodistas que ambos habían mantenido una “conversación cordial”.

La presencia de Lavrov en Atlanta había suscitado tensiones entre los países europeos. Rusia ha sido marginada del grupo por la mayoría de sus miembros tras su invasión de la vecina Ucrania en 2022.

El viernes se cancelaron los planes para la tradicional foto de familia de los ministros del G20, ya que algunos responsables europeos se opusieron a aparecer junto a Lavrov.

La presencia del ministro ruso también puso de relieve el acercamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

“Siempre es importante que Estados Unidos y Rusia mantengan una comunicación a algún nivel, debido al peligro de una escalada en el futuro”, declaró Rubio el sábado.

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Sobre la guerra de Ucrania, Rubio afirmó: “Si podemos desempeñar un papel como mediadores para poner fin a ese conflicto, Estados Unidos está dispuesto a asumir ese papel”.

“Y para desempeñar ese papel, tenemos que tener la capacidad de comunicarnos con ambas partes”, añadió.

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