Londres: 48 detenidos en protesta contra la prohibición de la organización Palestine Action

Varias decenas de personas fueron detenidas el sábado 31 de octubre en Londres por haber participado en una concentración en apoyo a la organización Palestine Action, prohibida por el gobierno británico, pocos días antes de una vista ante el Tribunal Supremo.

Esta organización propalestina fue catalogada como terrorista por el gobierno laborista en julio de 2025 tras actos de vandalismo cometidos por sus militantes, en particular en una base de la Royal Air Force y un ataque en Bristol contra una instalación de la empresa armamentística israelí Elbit Systems.

En junio, en apelación, la justicia confirmó la prohibición. Pero la cofundadora de este grupo proscrito por las autoridades británicas, Huda Ammori, va a impugnar la decisión ante el Tribunal Supremo, que tiene prevista una audiencia para el miércoles y el jueves.

Le puede interesar: Más de 500 personas detenidas en una protesta a favor de Palestine Action en Londres

Cualquier expresión de apoyo a este grupo proscrito es susceptible de terminar en la justicia.

Aun así, cientos de personas participaron el sábado en una nueva concentración en Londres frente a la embajada de Estados Unidos, país que a su vez designó en agosto a Palestine Action como “organización terrorista extranjera”.

La mayoría de los manifestantes portaban pancartas con el lema “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

A media tarde, la policía londinense indicó en X que había detenido a 48 personas.

“Los agentes siguen en el lugar y continúan practicando detenciones”, añadió.

Otra manifestación tuvo lugar en Edimburgo, en Escocia.

Según un recuento de la asociación Defend Our Juries, que organiza las manifestaciones de apoyo, hubo más de 3.900 detenciones —sin contar las del sábado— desde que se prohibió este grupo.

Lea más: Canadá, Reino Unido y Australia reconocen a Estado Palestino: Analistas explican implicaciones

“No hay ningún fundamento jurídico para esta prohibición. Calificarlos de terroristas es puramente un acto político. Esto devalúa la propia noción de terrorismo”, declaró a la AFP Steve Masters, un exmilitar de la Royal Air Force.

Para este hombre de 56 años, que ya ha sido detenido cuatro veces, “es importante mantener la presión sobre el gobierno y la justicia” mediante las manifestaciones.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO