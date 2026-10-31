Crece la incertidumbre por el paradero de Alejandra Castaño, secuestrada en Guacarí

La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de la joven. Foto: Cortesía de Giovanni Castaño.

Guacarí

Mientras avanzan los operativos de búsqueda para encontrar a Lizeth Alejandra Castaño, secuestrada en Guacarí, su familia continúa sin recibir ninguna comunicación sobre ella.

La incertidumbre se mantiene desde el pasado martes 27 de octubre, cuando hombres armados se llevaron a la joven de 19 años de una panadería propiedad de sus familiares, en este municipio.

Desde entonces, sus seres queridos permanecen a la espera de conocer qué ocurrió con ella y si hay alguna información que permita establecer su paradero.

“Hasta ahora, lastimosamente, no sabemos absolutamente nada de la niña. No nos han llamado, no se han contactado con nosotros. Eso es lo que tenemos, nada”, manifestó Giovanni Castaño, tío de la joven.

Este nuevo hecho también revive el doloroso pasado de la familia Castaño, que hace 26 años fue víctima de la violencia en Marinilla, Antioquia, donde el padre de Giovanni fue secuestrado y posteriormente asesinado. Esta tragedia los obligó a desplazarse y establecerse en Guacarí. Ahora, tras el secuestro de su sobrina, Giovanni hizo un llamado a quienes la tienen para que conozcan la realidad de su familia y permitan su liberación.

“Ellos piensan que nosotros tenemos dinero, pero en realidad no. Nosotros todos los días trabajamos todo el día en el negocio para sacar adelante la familia”, expresó.

Por su parte, los habitantes de Guacarí se han unido a la familia con velatones, movilizaciones y jornadas de oración para exigir la pronta liberación de Lizeth Alejandra y pedir que regrese sana y salva a casa.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los operativos de búsqueda, con un plan candado y el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en los corredores viales del municipio. La Gobernación del Valle, por su parte, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de la joven.