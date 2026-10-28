Gremios en el Magdalena entregaron propuestas al presidente Abelardo de la Espriella

Santa Marta

El Presidente del Senado, Honorio Henríquez se reunió con gremios de Santa Marta para impulsar la recuperación del turismo, durante el encuentro escuchó sus necesidades para poder abordar los desafíos que enfrenta la actividad turística en la capital del Magdalena.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Jaramillo, aseguró a Caracol Radio, que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella recibió las propuestas presentadas por los gremios y se espera una visita presidencial para anunciar medidas dirigidas a la ciudad.

“La información fue muy bien recibida por el presidente de la república y prontamente nos van a hacer llegar notificación oficial donde el presidente se compromete pronto a venir a Santa Marta a dar una batería de anuncios donde se recoge lo que presentamos como gremios y también unas soluciones ya proyectadas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y algunas entidades del Gobierno Nacional”, dijo Carlos Jaramillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Asimismo, señaló que una de las necesidades urgentes de la ciudad es fortalecer las capacidades de inteligencia y la respuesta de las autoridades frente a los hechos de inseguridad, especialmente la extorsión que afecta a comerciantes y empresarios.

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“Creo que en primer lugar Santa Marta necesita reforzar sus capacidades en inteligencia, en seguridad, en reaccionar rápidamente frente al flagelo de la extorsión que hoy golpea al comercio y al sector productivo, pero adicionalmente tenemos que abrazar a Santa Marta de una forma distinta en razón de que la seguridad, el control territorial va generando efectos colaterales como es esta incertidumbre en el turismo y que por supuesto eso requiere habilidades y competencias en nuestros empresarios para promocionar de manera más agresiva el distrito, el destino y así no perder estas reservas que hoy vemos en disminución y que claramente afectan la derrama económica”, puntualizó.

Es de recordar que, la reunión se desarrolló en un contexto de preocupación por el comportamiento de la actividad turística, en medio de las dificultades que han enfrentado distintos segmentos del sector.