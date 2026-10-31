Envían a la cárcel a mujer señalada de torturar a su hijo de siete años: el menor sufrió deformidad

Mujeres capturadas y señaladas por la tortura de un menor de siete años. Foto: Fiscalía.

Un juez envió a la cárcel a una mujer señalada de torturar a su propio hijo de siete años en viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla y Costa Hermosa, de Soledad. Su pareja también fue cobijada con esta medida.

Se trata de Sindy Patricia Santiago Echeverría, madre del menor, y Mileydis Nohemi Viloria Sanjuanelo, pareja sentimental de la progenitora.

“De acuerdo con la investigación, las procesadas presuntamente sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad sica y emocional”, indicó la Fiscalía.

El ente investigador indicó que Medicina Legal determinó para el menor una incapacidad definitiva de 25 días, debido a las agresiones. El menor sufrió una deformidad permanente en su rostro.

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Las mujeres no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía de tortura agravada y lesiones personales agravadas, pero deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Se determinó que, como medida de protección, el menor permanecerá bajo custodia de su padre biológico.