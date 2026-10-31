Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 oct 2026 Actualizado 12:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Distrito de Santa Marta restringe la circulación de motos durante Halloween

La disposición contempla la prohibición de circulación de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos en todo el perímetro urbano del Distrito

Motocicletas. Foto: Getty

Motocicletas. Foto: Getty / HVD

Motocicletas. Foto: Getty
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta anunció la restricción de la circulación de motocicletas y al transporte de parrillero hombre durante la celebración de Halloween, con el propósito de regular la movilidad y mantener el orden en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la medida comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 31 de octubre y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Medidas en todo el departamento

Es de recordar que, las autoridades del Magdalena instalarán siete puntos de control en corredores estratégicos para prevenir siniestros viales y evitar las caravanas de motociclistas durante las celebraciones de Halloween. La estrategia reúne a organismos de tránsito municipales, la Policía y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado