Distrito de Santa Marta restringe la circulación de motos durante Halloween

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta anunció la restricción de la circulación de motocicletas y al transporte de parrillero hombre durante la celebración de Halloween, con el propósito de regular la movilidad y mantener el orden en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la medida comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 31 de octubre y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Medidas en todo el departamento

Es de recordar que, las autoridades del Magdalena instalarán siete puntos de control en corredores estratégicos para prevenir siniestros viales y evitar las caravanas de motociclistas durante las celebraciones de Halloween. La estrategia reúne a organismos de tránsito municipales, la Policía y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.