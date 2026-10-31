Cerca de mil policías estarán en el Magdalena este puente festivo de Halloween/ DEMAG

Magdalena

La Policía Nacional en el Magdalena anunció que cerca de mil uniformados estarán en todo el departamento para acompañar a la ciudadanía durante la celebración de este 31 de octubre y puente festivo.

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El despliegue institucional estará hasta el 2 de noviembre, enfocado en la protección de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de comportamientos que afecten la convivencia y la seguridad vial en los diferentes municipios del departamento.

Recomendaciones para este 31 de octubre

La Policía Nacional hace un llamado especial a los padres defamilia y cuidadores para que acompañen permanentemente a los niños durante sus recorridos, verifiquen el estado de los dulces que reciben, eviten que transiten solos y establezcan puntos de encuentro en caso de separación.

“Tenemos cerca de mil policías dispuestos en el departamento del Magdalena para acompañar a nuestras familias durante el Día Dulce y el puente festivo. Nuestro compromiso es orientar, prevenir y proteger la vida”, dijo Olmer Urriago Jiménez, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena.