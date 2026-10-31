Cerca de mil policías estarán en el Magdalena este puente festivo de Halloween
El despliegue institucional estará hasta el 2 de noviembre, enfocado en la protección especialmente de los menores.
Magdalena
La Policía Nacional en el Magdalena anunció que cerca de mil uniformados estarán en todo el departamento para acompañar a la ciudadanía durante la celebración de este 31 de octubre y puente festivo.
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El despliegue institucional estará hasta el 2 de noviembre, enfocado en la protección de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de comportamientos que afecten la convivencia y la seguridad vial en los diferentes municipios del departamento.
Recomendaciones para este 31 de octubre
La Policía Nacional hace un llamado especial a los padres defamilia y cuidadores para que acompañen permanentemente a los niños durante sus recorridos, verifiquen el estado de los dulces que reciben, eviten que transiten solos y establezcan puntos de encuentro en caso de separación.
“Tenemos cerca de mil policías dispuestos en el departamento del Magdalena para acompañar a nuestras familias durante el Día Dulce y el puente festivo. Nuestro compromiso es orientar, prevenir y proteger la vida”, dijo Olmer Urriago Jiménez, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...