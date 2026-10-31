De la Espriella denuncia presunta mafia detrás del negocio de carrotanques en Santa Marta

Un fuerte señalamiento hizo el presidente Abelardo De la Espriella durante su visita a Santa Marta, donde presentó la nueva propuesta del Gobierno Nacional para enfrentar la histórica crisis de abastecimiento de agua potable. El mandatario aseguró que tendría identificado un presunto «cartel de la mafia» detrás del negocio de los carrotanques que suministran el líquido a diferentes comunidades de la ciudad.

Durante su intervención, cuestionó que los habitantes todavía tengan que depender de estos vehículos para acceder al agua y aseguró que esta situación estaría siendo aprovechada económicamente por algunas personas.

«No es posible que una ciudad como Santa Marta todavía esté con los carrotanques y que tengan un negocio. Eso lo sabe todo el mundo en Santa Marta», manifestó el presidente.

De la Espriella afirmó que ya tendría identificado a quienes estarían detrás de esta actividad, incluso con fotografías, y anunció que llevará el caso ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones y se determinen posibles responsabilidades.

El presidente descartó las plantas desalinizadoras

El pronunciamiento se produjo durante el evento «Milagro del Agua», en el que el mandatario presentó la nueva apuesta del Gobierno para solucionar el desabastecimiento en la capital del Magdalena.

La propuesta llega después de que el presidente descartara la construcción de dos plantas desalinizadoras que estaban contempladas para Santa Marta, al considerar que la iniciativa no era técnicamente viable.

«Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. La plata está en el Confis. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque eso ya técnicamente no es viable», había dicho el mandatario el pasado 25 de septiembre.

La iniciativa estaba contemplada en el CONPES 4159 de 2025, con recursos proyectados por $786.032 millones. Tras descartar esa alternativa, el Gobierno anunció que buscaría otra solución y que los recursos previstos se mantendrían para atender la problemática.

¿En qué consiste la nueva propuesta para Santa Marta?

La estrategia presentada por el Gobierno contempla tres frentes de trabajo: la recuperación de pérdidas de agua en las redes de distribución, una alianza regional por el agua y el proyecto denominado «Agua para el Futuro».

Este último plantea una alternativa de abastecimiento a partir del río Magdalena. La estrategia también contempla la articulación regional y la participación de actores como la empresa Triple A, así como el desarrollo de la planta de tratamiento de agua potable El Curval.

De acuerdo con la información divulgada sobre la propuesta, el componente de «Agua para el Futuro» contempla una inversión estimada de $1,5 billones. Sin embargo, deberán precisarse los detalles técnicos, las fuentes de financiación, los responsables y el cronograma de ejecución de las obras.

Durante el evento, De la Espriella también pidió excusas por no cumplir el plazo inicial de diez días que había anunciado para regresar con una solución. El mandatario aseguró que su intención es dejar resuelto de fondo el problema de abastecimiento que durante años ha afectado a los samarios.