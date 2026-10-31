De la Espriella anunció que obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz estarán listas en 15 días

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que las obras del Aeropuerto Ernesto Cortissoz estarán listas en 15 días. Así lo indicó en el marco del evento para la reconstrucción del tajamar occidental.

“Tenemos toda la confianza en su administración para ayudarnos en ese propósito, por eso la entrega del aeropuerto y va a estar listo en 15 días. Vamos a llevarle un aeropuerto a Barranquilla como se lo merece la capital alterna de Colombia”, indicó el mandatario del país.

Cabe indicar que las obras las está adelantando la alcaldía de Barranquilla a través de Puerta de Oro tras la firma del convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para llevarlas a cabo.

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El mandatario del país reiteró que Barranquilla es la capital alterna del país. “Aquí llego a felicitar porque aquí la plata de los impuestos se ve, digan lo que digan, inventen lo que inventen, aquí se ven las inversiones”, dijo.