‘Juancho Killy’ irá a la cárcel El Bosque por presunto delito sexual contra una menor de edad

El proceso judicial contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como alias ‘Juancho Killy’, avanzó con la decisión del Juzgado Primero Promiscuo de Puerto Colombia de imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, por el proceso que enfrenta por un presunto delito sexual contra una menor de edad.

Ordenan su traslado a cárcel El Bosque

La autoridad judicial acogió y dejó en firme la solicitud presentada por la Fiscalía y el representante de víctimas. En consecuencia, ordenó que el procesado permanezca privado de la libertad y sea trasladado a la cárcel El Bosque, en Barranquilla.

Con esta decisión, el señalado deberá continuar privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.