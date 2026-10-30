Veeduría pide que Santa Marta participe en la decisión sobre la nueva solución al problema del agua. Foto de Archivo

La expectativa por la nueva estrategia para enfrentar el desabastecimiento de agua en Santa Marta crece, luego de que el presidente Abelardo De la Espriella descartara las plantas desalinizadoras y anunciara una alternativa para atender esta problemática.

Frente a este escenario, el veedor ciudadano Luis Miguel Moisés García pidió que las decisiones no se tomen de manera improvisada y que la ciudad participe en la discusión sobre las obras necesarias para garantizar el suministro.

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Para el ambientalista, uno de los puntos que debe atenderse es el estado de las redes de acueducto, que considera obsoletas y deficientes en distintos sectores de Santa Marta.

“Lo primero es atender las deficiencias que tenemos en el sistema de agua y en el manejo de las redes. Tenemos un problema serio de redes obsoletas”, manifestó.

Moisés García también explicó que algunos barrios surgieron como asentamientos informales y construyeron sistemas artesanales de suministro. Según indicó, aunque posteriormente estos sectores fueron legalizados, sus infraestructuras de acueducto continúan siendo insuficientes.

Veeduría pide discutir la propuesta regional

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de una alianza regional para solucionar el problema del agua, incluida la alternativa de traer el recurso desde el río Magdalena.

El veedor señaló que esta propuesta tiene antecedentes y recordó que existen estudios y diseños presentados por Triple A en una reunión con autoridades locales y nacionales. Sin embargo, insistió en que la ciudadanía debe conocer las alternativas y sus fundamentos técnicos antes de tomar una decisión.

“Santa Marta no puede seguir nadando en propuestas efímeras. Necesitamos una propuesta seria, rigurosamente diseñada, que tenga estudios y que no sea una solución que se invente en el momento”, expresó.

Moisés García sostuvo que la discusión debe incluir información científica y técnica que permita a los habitantes comprender las opciones disponibles y respaldar una solución que responda a las necesidades de la ciudad.

Piden seguimiento a los recursos públicos

El veedor también se refirió a la participación ciudadana en el manejo de las inversiones destinadas a resolver la crisis del agua y aseguró que la comunidad debe tener un papel activo en las decisiones y en el seguimiento de los proyectos.

“Nosotros tenemos que hacer seguimiento a los recursos públicos, para que no se pierdan, para que no se conviertan en un negocio de unos pocos y terminen beneficiando a una minoría”, afirmó.

Finalmente, Moisés García insistió en que Santa Marta necesita un Plan Maestro de Agua que permita definir una solución a largo plazo. Consideró que el anuncio presidencial no debe entenderse como una respuesta definitiva, sino como el inicio de un proceso que requiere planificación, participación ciudadana y seguimiento.