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30 oct 2026 Actualizado 16:38

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Dos iniciativas ambientales del Magdalena, ocuparon el segundo lugar en los Premios GEMA

La Cefishería, en la categoría Negocios Verdes, y la Institución Educativa Las Mercedes, en Ciudadano Ambiental, fueron reconocidas entre más de 300 proyectos participantes en el certamen organizado por la autoridad ambiental del Atlántico.

Dos iniciativas ambientales del Magdalena, ocuparon el segundo lugar en los Premios GEMA/ Corpamag

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Dos iniciativas ambientales del Magdalena, ocuparon el segundo lugar en los Premios GEMA/ Corpamag
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La Cefishería y la Institución Educativa Las Mercedes, dos iniciativas ambientales del departamento del Magdalena acompañadas técnicamente por CORPAMAG, obtuvieron el segundo lugar en los Premios GEMA, organizados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA.

La primera fue reconocida en la categoría Negocios Verdes por su propuesta de aprovechamiento del pez león, mientras que la institución educativa, ubicada en el corregimiento de Las Margaritas, en San Sebastián de Buenavista, recibió la distinción en Ciudadano Ambiental por su proyecto escolar «Salvemos las hicoteas».

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Los reconocimientos se entregaron durante una ceremonia realizada en Combarranquilla, en la que se destacaron iniciativas seleccionadas entre más de 300 proyectos inscritos en ocho categorías.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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