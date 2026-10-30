Dos iniciativas ambientales del Magdalena, ocuparon el segundo lugar en los Premios GEMA

Santa Marta

La Cefishería y la Institución Educativa Las Mercedes, dos iniciativas ambientales del departamento del Magdalena acompañadas técnicamente por CORPAMAG, obtuvieron el segundo lugar en los Premios GEMA, organizados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA.

La primera fue reconocida en la categoría Negocios Verdes por su propuesta de aprovechamiento del pez león, mientras que la institución educativa, ubicada en el corregimiento de Las Margaritas, en San Sebastián de Buenavista, recibió la distinción en Ciudadano Ambiental por su proyecto escolar «Salvemos las hicoteas».

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Los reconocimientos se entregaron durante una ceremonia realizada en Combarranquilla, en la que se destacaron iniciativas seleccionadas entre más de 300 proyectos inscritos en ocho categorías.