UPTC ocupa el cuarto lugar entre las universidades con más revistas indexadas en Colombia

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) ocupa el cuarto lugar en el país entre las universidades con mayor número de revistas indexadas y reconocidas, con un total de 16 publicaciones, de acuerdo con el ranking mencionado por Jacinto Pineda Jiménez, director de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El listado es encabezado por la Universidad Nacional de Colombia, con 45 revistas; seguida de la Universidad de Antioquia, con 24, y la Universidad Javeriana, con 20. La UPTC se ubica después de estas instituciones y por encima de otras universidades como la del Valle, que registra 14 publicaciones.

Pineda explicó que las revistas indexadas deben superar procesos de evaluación académica que examinan la calidad de sus contenidos y destacó la presencia de la UPTC en distintas categorías de reconocimiento.

“Las revistas indexadas y reconocidas pasan por una evaluación exhaustiva frente a la calidad académica de sus escritos. En ese sentido, es importante señalar que dentro de las diez universidades que más tienen revistas indexadas está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con 16, en el cuarto lugar”, indicó Jacinto Pineda.

El director de investigaciones de la ESAP también resaltó la revista Historia y Memoria, que, según indicó, se encuentra en categoría A2, una clasificación que considera de especial relevancia dentro del panorama nacional.

“La UPTC tiene una revista en A2, que es Historia y Memoria; es una de las pocas revistas que hay en esta categoría a nivel nacional. De igual manera, tiene publicaciones en otras categorías y reconocidas, lo que constituye un reconocimiento a esa labor que hace la universidad en la creación de conocimiento”, afirmó.

Finalmente, Pineda señaló que este resultado se suma a la presencia de la UPTC entre las diez universidades del país con mayor número de grupos de investigación.

“Estar en el cuarto lugar es muy importante para los boyacenses. Es un reconocimiento nacional y mundial frente a la generación de conocimiento y a la labor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, agregó.

Este resultado destaca la participación de la universidad pública de Boyacá en la producción y divulgación de conocimiento académico en Colombia.