Nueva Licorera de Boyacá advierte impacto de proyecto de rescate fiscal en los licores

Tunja

El proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado ante el Congreso de la República, que contempla cambios en los impuestos aplicados a licores, vinos y aperitivos, genera preocupación en la industria licorera. William Vargas, gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, advirtió que la iniciativa podría afectar las ventas, el empleo y las transferencias que recibe el departamento por cuenta de esta actividad.

Según aseguró, la propuesta plantea aumentar el IVA de los licores del 5 % al 19 %, el impuesto al consumo de 360 a 750 pesos por cada grado de alcohol y el impuesto ad valorem del 25 % al 35 %. De acuerdo con sus cálculos, estos cambios representarían un incremento cercano al 25 % en los costos de los productos.

“Nuestros aguardientes, que están hoy en calle más o menos en 50 o 55 mil pesos, dependiendo la tienda o el almacén, pasarían a estar cerca de los 70 o 75 mil pesos. Entonces es, sin duda, un golpe muy duro para todas las licoreras del país”, señaló el gerente.

Vargas recordó que una medida similar estuvo vigente durante enero de este año y aseguró que, en ese periodo, la Nueva Licorera de Boyacá dejó de comercializar aguardiente debido a la incertidumbre que generó entre distribuidores y compradores.

El gerente también señaló que un estudio realizado el año pasado por las licoreras del país, junto con su agremiación, proyectó una posible reducción de entre el 30 % y el 40 % en las ventas si se aplicaban los incrementos tributarios.

“Esto, sin duda, haría que también se reduzca lo que recibe la Gobernación y pondría en riesgo la operación de licoreras pequeñas como la nuestra. Una reducción tan drástica en las ventas podría poner en riesgo algunos empleos o el mismo funcionamiento de la licorera”, agregó.

El directivo explicó que los impuestos transferidos por la empresa a la Gobernación se destinan principalmente a sectores como educación, deporte y salud. Además, pidió que el Congreso estudie la propuesta y evalúe alternativas para que los posibles incrementos sean progresivos y no afecten de manera drástica a la industria.

“Ojalá la nueva administración, las otras licoreras y el Congreso de la República den un debate muy serio en torno a esto y que, si eventualmente se incrementan los impuestos para estos licores, sea algo progresivo y que no sea tan drástico”.

Vargas también confirmó que el gobernador aceptó su renuncia, con efecto a partir del martes. Al hacer un balance de su gestión, destacó la obtención de reconocimientos internacionales para tres productos de la licorera y la puesta en marcha de un contrato de maquila para producir aguardiente Comunero, comercializado en Santander.

“Por primera vez en la historia de la licorera hicimos un contrato de maquila. Estas 300 mil botellas que salen para Santander le dan a la licorera una sostenibilidad financiera mucho más sólida”, dijo.

El funcionario aseguró que deja una empresa fortalecida, aunque reconoció que el posible aumento de los impuestos representa uno de los principales retos para la nueva administración, especialmente ante el inicio de la temporada de mayores ventas del año.