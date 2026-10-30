Ryan Castro lanza ‘Brincaito’ antes de su concierto Awooween en Bogotá

Ryan Castro presentó su nueva canción ‘Brincaito’, un sencillo de reguetón que llega en medio de los preparativos para uno de los conciertos más importantes de su agenda en Colombia: Awooween, que se realizará este sábado 31 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

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El lanzamiento se produjo este jueves 29 de octubre y busca recuperar los sonidos de la etapa musical de El Cantante del Ghetto, con una propuesta marcada por el perreo y los ritmos urbanos que han caracterizado parte de la trayectoria del artista. La canción sigue la línea de sus anteriores estrenos, ‘La Sapió’ y ‘Mentira’, este último junto a Feid.

‘Brincaito’ sonó por primera vez en Bogotá

Antes de su lanzamiento oficial, Ryan Castro presentó ‘Brincaito’ durante un encuentro exclusivo de Spotify con sus seguidores en Bogotá, organizado para celebrar su trayectoria musical. Allí interpretó la canción por primera vez en vivo y posteriormente comenzó a compartir fragmentos del tema en sus presentaciones, aumentando la expectativa entre sus fanáticos.

El estreno coincide con la llegada de Awooween, su tradicional celebración de Halloween, que este año tendrá como escenario El Campín. El concierto agotó todas sus entradas en apenas una hora, según informó el equipo del cantante.

Este espectáculo también representa otro capítulo en la serie de conciertos en estadios que Ryan Castro ha realizado en Colombia durante 2026, después de sus presentaciones en Medellín, Bucaramanga y Cali.

Ryan Castro llevará a Richy a Nueva York y Miami

La agenda del artista continuará en diciembre con dos presentaciones en Estados Unidos como parte de su gira Los Chorros Con Richy Tour.

El primer concierto será el 12 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, donde las entradas se agotaron en un día. Posteriormente, llegará al Kaseya Center de Miami el 19 de diciembre.

En estos espectáculos, el cantante presentará a Richy, su característico alter ego de diciembre, con el que prepara dos de sus principales presentaciones de cierre de año en el mercado estadounidense.