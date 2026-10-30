Capturadas tres personas por ataques sexuales contra 21 personas en Magdalena y Bolívar

Magdalena

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha varias actividades investigativas, asoció los casos de 21 víctimas de violencia sexual y 15 de robos, e identificó a los presuntos responsables. Se trata de Alfonso Rafael y Andrés Antonio Acuña Ortiz y Eliecer David Visbal Acuña, quienes estarían vinculados a eventos delictivos ocurridos entre 2018 y 2026, en Plato y Tenerife (Magdalena), y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Según las investigaciones, estas personas, al parecer, interceptaban a sus víctimas cuando transitaban por zonas oscuras y poco concurridas, y las intimidaban con armas de fuego, haciéndose pasar por integrantes de grupos delincuenciales.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de que los tres hombres, al parecer, se distribuían los roles durante los asaltos. Uno se encargaría de coordinar las acciones e impartir instrucciones, mientras que otro cumpliría labores de vigilancia, custodia y amedrantamiento de las víctimas. Al tercero se le atribuye la manipulación de los teléfonos celulares y los hurtos.

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Durante el procedimiento se incautaron armas de fuego, prendas de apariencia militar y radios. Una fiscal de la Seccional Magdalena les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estas personas no aceptaron los cargos.