Asamblea del Magdalena rinde homenaje al acordeonero ‘Beto’ Villa por su aporte a la cultura

En las instalaciones de la Asamblea del Magdalena se llevó a cabo un reconocimiento a la cultura del departamento con la entrega de notas de estilo a personajes destacados, entre ellos el maestro ‘Beto’ Villa, cuya carrera musical ha contribuido a la difusión del vallenato y a la preservación de las tradiciones culturales de la región Caribe.

La sesión también contempla un reconocimiento a Juan Carlos Ospina de Armas, vinculado al Acuario y Centro de Vida Marina de Santa Marta, así como un mensaje de respaldo a la señorita Magdalena, quien se prepara para representar al departamento en el certamen nacional de belleza.

“Dentro de los homenajeados tenemos al señor Beto Villa, acordeonero histórico del conjunto vallenato Los Betos, también tendremos la presencia del señor Juan Carlos Ospina de Armas, quien es el heredero de esta institución importante como es el Acuario”, dijo el diputado, Cesar Pacheco.

Por su parte el secretario de cultura del departamento Eduardo Britto, hizo referencia al legado que este interprete de la música vallenata ha dejado al Magdalena y como se viene trabajando para que la cultura de todo el territorio sea reconocida.

“Estamos cumpliendo con una deuda histórica que se tiene con la cultura y eso significa todo”, dijo el funcionario.