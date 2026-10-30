Preocupación en Tunja por posible aumento del IVA a productos de la canasta familiar

La posibilidad de que productos de consumo habitual como el café, el azúcar, las pastas, el chocolate y los aceites pasen de una tarifa del 5 % al 19 % del IVA, a partir de 2028, genera preocupación entre comerciantes y consumidores de Tunja. En la Plaza de Mercado del Sur advierten que un incremento de los impuestos podría trasladarse a los precios finales y golpear aún más el bolsillo de las familias, en medio del costo que ya representa hacer mercado.

José Muñoz, comercializador mayorista de esta central de abastos, calificó como grave el impacto que tendría la medida, especialmente porque considera que el aumento de los ingresos de los trabajadores no sería suficiente para compensar el encarecimiento de los alimentos. Advirtió que los hogares comenzarían a comprar menores cantidades y que los comerciantes verían reducidas sus ventas. Además, señaló que la situación podría agravar las dificultades del campo boyacense, donde, según dijo, cada vez hay menos personas dedicadas a las labores agrícolas y predominan los adultos mayores.

La preocupación también se refleja entre los compradores. Personas que acuden periódicamente a la plaza aseguran que los alimentos ya representan un gasto elevado para sus hogares y que un nuevo incremento afectaría directamente la canasta familiar. Una de las consumidoras consultadas señaló que realiza el mercado cada ocho días, pero que debe distribuir sus compras entre diferentes productos para garantizar la alimentación de su familia. Otros ciudadanos consideran que cualquier aumento terminaría afectando a toda la población, especialmente a quienes tienen dificultades para conseguir empleo y mantener sus ingresos.

Frente a este panorama, Nelson Vargas pidió al Gobierno nacional buscar otras alternativas para financiar sus necesidades fiscales sin trasladar la carga a los consumidores. Incluso planteó que se revisen otras fuentes de recursos, como los bienes y dineros decomisados a estructuras dedicadas a actividades ilegales. Mientras avanza la discusión de la reforma tributaria, en la plaza de mercado la principal inquietud es cuánto más tendrían que pagar las familias por los mismos productos y qué consecuencias tendría esa situación para el comercio y el consumo de alimentos.