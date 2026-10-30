Boyacá ocupa el primer lugar nacional en el puntaje global de las pruebas Saber 11 de 2026

Boyacá ocupó el primer lugar nacional en el Índice Global de las pruebas Saber 11, calendario A, de 2026, con un promedio de 271 puntos, según los resultados divulgados por la Gobernación.

De acuerdo con la secretaria de Educación, Marcela Blanco Pedroza, en esta medición se tuvieron en cuenta tanto los estudiantes de grado 11 como la población adulta evaluada. Quindío y Santander ocuparon el segundo lugar, con 268 puntos, seguidos de Norte de Santander y Cundinamarca, con 263.

Aunque el resultado ubica al departamento en la primera posición de esta medición, también representa una disminución de tres puntos frente a 2025, cuando alcanzó 274. Además, al analizar exclusivamente los resultados de los estudiantes de grado 11, Boyacá comparte el segundo puesto nacional con Santander, con 274 puntos, mientras Quindío ocupa el primero, con 276. En la medición de las entidades territoriales certificadas, que excluye a Tunja, Duitama y Sogamoso, Boyacá obtuvo 262 puntos en el Índice Global, tres menos que el año anterior.

En cuanto al desempeño de las instituciones educativas, la Institución Educativa Juan Bautista Villa Vianey registró el mejor promedio de la entidad territorial certificada Boyacá, con 360 puntos. Le siguen la Institución Educativa Académica de Paipa, con 354, el Gimnasio Vizcaya de Cómbita, con 345, y el Liceo Campestre Fray Arturo Ayala de Paipa, con 341 puntos. Entre los establecimientos oficiales también se destacaron instituciones de Boavita, Paipa, Tutazá y Villa de Leyva, con resultados que superaron los 299 puntos.

En los resultados individuales, sobresalió un estudiante de la Institución Educativa Santa Teresita de Puerto Boyacá, con 467 puntos, mientras que el mejor resultado individual entre los establecimientos oficiales reportados fue de 429 puntos, obtenido por un estudiante de la Institución Educativa José Antonio Páez, del municipio de Páez. La Secretaría de Educación atribuyó estos resultados al compromiso de docentes, directivos, estudiantes y familias, así como a los procesos de formación que se desarrollan en el departamento. No obstante, las cifras también plantean el reto de recuperar los puntos perdidos frente al año anterior y mejorar el desempeño de los estudiantes de grado 11.