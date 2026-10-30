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30 oct 2026 Actualizado 12:52

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Barranquilla

Pedro Lemus se suma a la baraja de precandidatos a la Gobernación del Atlántico

El funcionario presentó su renuncia este jueves 29 de octubre, decisión confirmada por el gobernador Eduardo Verano.

Pedro Lemus. Foto: Redes sociales.

Pedro Lemus. Foto: Redes sociales.

Pedro Lemus. Foto: Redes sociales.

Valentina Utria

Barranquilla
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Pedro Lemus presentó su renuncia a la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico, decisión que fue confirmada por el gobernador Eduardo Verano a través de sus redes sociales. El mandatario destacó su gestión y participación en la ejecución de importantes obras y proyectos sociales que han contribuido al desarrollo del departamento.

Trayectoria

Lemus es arquitecto, especialista en Planeación y Desarrollo Urbano Regional Sostenible y magíster en Desarrollo Social y Desarrollo Urbano Sostenible. Durante su trayectoria en el sector público se desempeñó como secretario de Planeación Departamental, secretario privado del gobernador y gobernador encargado del Atlántico.

Más información

Se sumaría a la baraja de precandidatos para 2027

La renuncia de Lemus se conoce en medio del panorama político de cara a las elecciones territoriales de 2027, en las que su nombre comenzaría a sonar como posible aspirante a la Gobernación del Atlántico. De esta manera, se sumaría a la baraja de precandidatos que empiezan a perfilarse para disputar el primer cargo del departamento.

Con su salida de la administración departamental, Lemus cierra una etapa en el gobierno de Eduardo Verano y deja abierta la posibilidad de emprender un nuevo camino político, respaldado por su experiencia en la gestión pública y su participación en proyectos estratégicos para los municipios del Atlántico.

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