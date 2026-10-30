El llamado de atención de la Fiscalía a quienes participan de la indagatoria a Uribe

La Fiscalía General de la Nación les hizo un llamado a las partes del proceso contra Álvaro Uribe Vélez para que se abstengan de divulgar información relacionada con el expediente y recordó que deben preservar la reserva sumarial. Además, le dio cinco días hábiles al abogado Miguel Ángel del Río para que se pronuncie sobre las quejas presentadas por la defensa del exmandatario, que lo señala de presuntamente vulnerar esa reserva.

La decisión se produjo tras dos memoriales presentados el 9 de septiembre y el 28 de octubre de 2026 por el abogado Jaime Enrique Granados Peña, defensor principal de Uribe, quien puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas conductas que podrían constituir una violación de la reserva sumarial por parte de Del Río, representante de la parte civil.

Las inconformidades de la defensa están relacionadas con la divulgación de información sobre las declaraciones de los exparamilitares conocidos como alias ‘Don Berna’ y ‘Jhon Bolívar’ dentro del proceso.

En el documento, el despacho ordenó correr traslado de las quejas a Miguel Ángel del Río para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión, presente las explicaciones que considere pertinentes y aporte las pruebas que pretenda hacer valer, si las tiene.

La Fiscalía precisó que esta actuación busca garantizar los derechos de defensa, contradicción y debido proceso. También ordenó abrir un cuaderno incidental dentro del expediente para adelantar el trámite correspondiente.

Llamado a preservar la reserva del expediente

En la misma decisión, la Fiscalía recordó a todos los sujetos procesales la obligación de mantener bajo estricta confidencialidad la información del caso, con el propósito de proteger el debido proceso y la integridad de las partes e intervinientes.

Por esa razón, conminó a los involucrados a abstenerse de difundir, por cualquier medio de comunicación, información relacionada con el proceso.

La advertencia incluye posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Según el documento, si se desatiende la orden, se adelantará el trámite de medidas correccionales previsto en el artículo 144, numeral 2, de la Ley 600 de 2000, sin perjuicio de las eventuales sanciones disciplinarias a que haya lugar.

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