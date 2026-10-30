EEUU desplegó en Tolemaida dos helicópteros Black Hawk y un avión C- 17: estas son las capacidades

Un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en la pista del Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca. La aeronave llegó transportando dos helicópteros UH-60L Black Hawk, que harán parte del despliegue militar estadounidense en Colombia.

Estos helicópteros cuentan con dos motores General Electric T700-GE-701C, con una potencia aproximada de 1.900 caballos de fuerza cada uno. Tienen capacidad para transportar hasta 18 soldados equipados, además de su tripulación, y están diseñados para misiones de transporte de tropas, asalto aéreo, evacuación aeromédica y apoyo a operaciones militares.

El avión que los trasladó, el C-17 Globemaster III, tiene una capacidad de carga de hasta 77,5 toneladas, lo que le permite transportar helicópteros, vehículos militares y equipos de gran tamaño.

La llegada de estas aeronaves se produce en el marco del ejercicio militar Vanguardia del Sur 2026, que comenzó el 27 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre. Para estas actividades, Estados Unidos desplegó más de 300 militares que realizarán entrenamientos con las Fuerzas Militares colombianas.

Por parte de Colombia participará el Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 del Ejército Nacional, mientras que Estados Unidos tendrá personal de infantería ligera de un Batallón de Montaña. Durante el ejercicio se realizarán intercambios de tácticas, técnicas y procedimientos para enfrentar amenazas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el uso de sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones.

Dentro de las actividades también está prevista una simulación de evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. El ejercicio recreará la atención y el traslado de un militar herido en un campo minado, con el propósito de verificar los procedimientos de primeros auxilios y atención médica de los dos ejércitos.

Vanguardia del Sur 2026 se extenderá hasta el 11 de noviembre y busca fortalecer la interoperabilidad y la coordinación entre las Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos frente a distintas amenazas a la seguridad.