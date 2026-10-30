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30 oct 2026 Actualizado 12:50

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Internacional

Fueron identificados 13 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de España

215 de los 558 pasajeros recibieron atención médica y 155 resultaron ilesos. Las causas del accidente siguen bajo investigación judicial.

Guardia Civil pide ayuda para identificar a personas desaparecidas en el choque de trenes en España (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images)

Guardia Civil pide ayuda para identificar a personas desaparecidas en el choque de trenes en España (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Guardia Civil pide ayuda para identificar a personas desaparecidas en el choque de trenes en España (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images)
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Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas muertas, según datos provisionales, en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, mientras que se han presentado 70 denuncias por desaparecidos, informaron a EFE fuentes de la investigación.

Las mismas, que han contabilizado 62 desaparecidos, matizaron que no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado; y los comunicados a los familiares son ocho.

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda (provincia de Toledo), al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.

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